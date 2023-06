In aula le trascrizioni delle intercettazioni e sarà sentito il prof Rocca

Il processo per il caso Suarez riprenderà il 15 settembre, quando saranno presentate le trascrizioni delle intercettazioni effettuate dalla consulente. Intercettazioni per le quali ieri il pm Paolo Abbritti (foto), presente in aula anche il procuratore Raffaele Cantone, ha chiesto un’integrazione di trascrizione, aggiungendo 5 nuove conversazioni. Nella prossima udienza è prevista anche l’audizione del professor Lorenzo Rocca, l’esaminatore di Luis Suarez, che ha patteggiato a un anno in fase di udienza preliminare. Secondo l’accusa, come noto, Suarez si presentò all’esame avendo ricevuto in anticipo le domande e concordato le risposte perché potesse passare la prova senza intoppi. Il calciatore sostenne l’esame il 17 settembre 2020, arrivò a Perugia e in pochissimo tempo ripartì per l’aeroporto. Per l’accusa la prova era stata creata ad hoc; secondo la difesa, invece, aver creato una sessione straordinaria era dovuta alla necessità di mantenere precauzione anti covid.