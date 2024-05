In attesa di venerdì 17 "La jella non esiste. Credenze errate. Ne risente la collettività"

Avete capito che la jella non esiste? E che tutto sommato venerdì 17 è una data come tutte le altre? A ribadirlo a gran voce è il Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati e attualmente presieduto dal professor Sergio Della Sala. Con questa visione critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e di tutto l’armamentario legato alle dicerie, il Cicap anche quest’anno promuove a Perugia la “Giornata Anti-Superstizione 2024“ di venerdì 17 maggio e stavolta collabora anche il WWF.

Lo farà con una conferenza-dibattito (sabato dalle 18,30) alla libreria Popup, dove si parlerà di “razionalità animale“. Protagonisti il professor Alessandro Malfatti (Università di Perugia e di Camerino) e l’associazione WildUmbria. Gli esperti tratteranno di superstizioni e credenze errate sugli animali che inducono spesso a comportamenti che non solo sono dannosi per la loro salute ma a volte finiscono per mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza.

Tornando alle giornate, sono nate nel 2009, cadono in occasione di ogni venerdì 17 con l’obiettivo di comunicare al pubblico, in modo ironico, quello che per gli esperti è un dato di fatto: "essere superstiziosi porta male. Nel senso che – spiega Elisa Tealdi, coordinamento Cicap – modificare i nostri comportamenti può provocare danni all’individuoe alla società. Quando qualcuno crede che un oggetto, una persona, una frase o un comportamento abbiano il potere di portare sfortuna non fa che condizionarsi, e così, ritenendosi sfortunato, altera inconsapevolmente il suo comportamento e finisce per provocare gli eventi sfortunati che tanto lo spaventano".

Silvia Angelici