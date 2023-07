In arrivo una “tempesta di calore“ Domani in Umbria bollino ’nero’

Quella che si apre è destinata ad essere la settimana più calda dell’estate, con temperature da bollino nero. Tra le giornate in cui si attende il record più negativo c’è proprio quella di domani, con temperature che, secondo gli esperti, spingeranno la colonnina di mercurio fino a 10 gradi oltre la media stagionale (previste punte fino a 41°). Le strutture ospedaliere umbre, in questo quadro, si stanno preparando a gestire eventuali picchi di accessi dovuti proprio a a quella che è stata definita “Tempesta di calore“ e diramano una serie di avvertimenti e raccomandazioni. A Perugia, il Santa Maria della Misericordia sta già gestendo un aumento degli accessi al Pronto soccorso del 10-20 per cento, considerato in linea con le temperature di una stagione torrida. A rivolgersi di più al pronto soccorso prevalentemente anziani, con patologie e la sintomatologia da ricondurre alla disidratazione. Per quanto riguarda le Asl, ciascuna si è dotata di un piano calore con cui far fronte alle necessità. Sotto osservazione anche Foligno, tra le città più calde d’Italia. L’ospedale San Giovanni Battista ha accelerato sulle campagne di prevenzione del rischio e di sensibilizzazione perché si teme che il picco di accessi arrivi tra oggi e domani. Poi la morsa del caldo dovrebbe allentare. La Usl 2 ricorda che i soggetti a rischio sono soprattutto gli anziani sopra a 65 anni, neonati e bambini, persone obese e con malattie croniche. I rimedi consigliati sono quelli classici: bere più acqua, restare in casa nelle ore centrali della giornata. Al fine di dare sollievo giornaliero alle persone che manifestano disagi, i distretti sociosanitari e i servizi della Usl2, in collaborazione con i Comuni, la Protezione civile e alcune associazioni di volontariato, hanno individuato alcune aree di accoglienza dotate di impianto di condizionamento.

A. Orfei