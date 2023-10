In arrivo nuovi giochi nel giardino di via degli Eucalipti

ORVIETO Al via l’installazione di nuove attrezzature ludiche nel giardino di Via degli Eucalipti, a Ciconia, con un intervento promosso dall’assessorato alle manutenzioni e finanziato dal Governo con 23mila euro. Previste un’ altalena e una particolare giostra con postazioni centrali per utenti su sedia a rotelle e sedute laterali per accompagnatori, simile a quella già posizionata ai giardini ’Stefano Melone’ di Orvieto scalo. Sarà realizzata anche una pavimentazione antitrauma. L’operazione rientra nel programma di interventi che in questi ultimi tre anni ha interessato le 34 aree gioco di parchi e giardini comunali. Dopo le verifiche sulle 113 attrezzature ludiche dislocate sul territorio, sono scattate manutenzioni straordinarie e sostituzioni. "Un ampio lavoro di riqualificazione dei parchi – spiega l’assessore Gianluca Luciani – che ha interessato la manutenzione di tutte le aree gioco, l’installazione dei nuovi giochi a Colonnetta di Prodo, il giardino di via degli Aceri a Ciconia con la realizzazione dell’area fitness, la riqualificazione di tutte le attrezzature dei giardini di via Monte Nibbio. Gli interventi proseguiranno"