In arrivo la palestra: "Struttura strategica per tutta la città"

A fine primavera in relazione alla definizione dei passaggi progettuali in corso, prenderanno il via i lavori (già affidati) per la realizzazione della palestra di Balanzano (oltre 3 milioni di euro).

"Il progetto - dice l’assessore allo sport Clara Pastorelli - è strategico sia per il quartiere in cui sarà ubicato l’impianto che per l’intera città – sottolinea l’assessore allo Sport Clara Pastorelli. Ponte San Giovanni, infatti è uno dei quartieri più popolosi della città, ma attualmente sconta la carenza di un numero adeguato di impianti per fare sport".