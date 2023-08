"In arrivo ispettori e agenti" La città sarà più sicura

"Entro fine anno dovrebbero arrivare, se non sbaglio, 12 ispettori e tra i 10-20 agenti, all’interno di una ridefinizione complessiva nazionale degli organici delle questure che è in atto". Il sottosegretario dell’Interno Emanuele Prisco (perugino e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia) ha scelto piazza del Bacio per fare l’annuncio, un luogo non casuale in occasione della manifestazione "Fontivegge & friends", nuovo capitolo della riqualificazione urbana avviata dall’amministrazione comunale nei quartieri di Perugia e che ha visto Prisco, quando era assessore, impegnato in prima linea. Ora torna qui per ribadire anche un potenziamento della questura di Perugia. "Nel decreto potenziamento delle Pa - ha sottolineato ancora il sottosegretario - il governo ha disposto l’innalzamento di rango di alcune questure, tra cui quella di Perugia, che comporta un’assegnazione aggiuntiva, un potenziamento di organico di qualche decina di unità importantissime e strategiche, con alcune di queste anche per far fronte ai prossimi pensionamenti e quindi per non creare uno squilibrio".

Poi ha parlato di Fontivegge. " "La riqualificazione del quartiere - ha commentato Prisco - passa senz’altro dalla riqualificazione urbana messa in atto con vigore dall’amministrazione comunale, dalla partecipazione e dal contributo delle associazioni di quartiere dei cittadini che ne costruiscono e mantengono la vivibilità, ma anche ovviamente dalla presenza del governo che non manca, non è mancata e non mancherà sulla città e pure su questo quartiere strategico. Non a caso sono fondi nazionali quelli che finanziano la riqualificazione urbana del quartiere e così crediamo che sia un concorso di tutte le forze in campo e di tutti gli attori a consentire di raggiungere il risultato migliore".

Tra gli assessori comunali presenti in piazza del Bacio anche l’assessore responsabile del progetto Gabriele Giottoli che ha ripercorso e illustrato al sottosegretario le varie tappe (otto finora in totale) delle feste di quartiere promosse dall’assessorato al marketing territoriale, sviluppo economico e partecipazione attiva del Comune di Perugia. "C’è in atto quindi da alcuni anni su spinta dell’amministrazione comunale e del sindaco Romizi - ha ancora commentato Prisco - una rigenerazione importante di quest’area che passa certamente e strategicamente dalla riqualificazione urbana con risultati che si vedono, con la situazione che è nettamente in miglioramento, tenendo conto anche che le aree vicino alle stazioni ferroviarie sono notoriamente sempre problematiche".