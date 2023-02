In arrivo altri quattro campi da padel

Il centro vaccinale del PalaTenda di via Laureti ospiterà quattro nuovi campi da padel, ma anche due palestre a disposizione dei cittadini, un punto ristorazione ed un parco attrezzato per i bambini. La giunta comunale ha dato il via libera al project financing presentato dalla società "Palasport Spoleto", riconoscendo l’interesse pubblico dell’intervento di riqualificazione di quell’impianto sportivo realizzato dal comune con un leasing ma mai completato perché privo di un secondo telo che rende i costi di gestione insostenibili.

Il Palatenda è stato particolarmente utile durante il terremoto per ospitare gli sfollati, poi durante la pandemia perché è stato adibito a punto vaccinale. Con la realizzazione della palestra dell’alberghiero ha perso la funzione di punto di riferimento in caso d’emergenza e già dal mese di agosto è arrivata la proposta della Palasport Spoleto grazie all’idea di Damiano Suadoni e Onorina Parise. "L’obiettivo – afferma Damiano – è quello di creare un ’cittadella dello sport’ per coinvolgere giovani e meno giovani, ma anche i disabili. Oltre ai quattro campi da padel metteremo a disposizione della città due palestre di oltre 250 metri quadrati l’una, un punto ristorazione interno ed esterno ed un parco giochi attrezzato per i bambini". Il primo passo è stato fatto perché ora la giunta ha passato il testimone alla dirigente che dovrà procedere con il bando pubblico per l’assegnazione dei lavori. L’intervento prevede un investimento di oltre 600 mila euro (coperto per il 70% dal Credito Sportivo) e la legge prevede che a parità d’offerta si aggiudicherebbe la gara pubblica la "PalaSport Spoleto" che ha già pianificato i lavori e che, tempi burocratici permettendo, sarebbe pronta ad inaugurare già in estate. Non solo pubblico-privato però, perché in città c’è chi sta già lavorando per costruire un altro centro sportivo con altri quattro campi da padel nella zona di Santo Chido.

Attualmente a Spoleto ci sono già 11 campi di cui tre al circolo tennis Spoleto, impianto sportivo in fase de di riqualificazione, sempre con la formula del project financing che ha già programmato di realizzare altri 2 campi. In totale quindi a Spoleto, entro la fine del 2023, i campi da padel potrebbero essere ben 21, ovvero uno ogni circa 1800 abitanti. A quelli di Spoleto inoltre si aggiungono i sei già presenti a Trevi, ma a quanto pare anche Castel Ritaldi si starebbe organizzando con altri due campi.

Daniele Minni