In albergo con cocaina e soldi. Arrestati due spacciatori. Droga nascosta pure nei campi

Alloggiavano in un hotel e nella loro stanza i Carabinieri hanno trovato 40 grammi di cocaina e 3.000 euro in contanti. I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno così arrestato due cittadini extracomunitari, di 20 e 25 anni, trovati in possesso del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente. I due uomini, domiciliati in un albergo della zona, sono stati notati dai militari della Stazione di Bastia Umbra nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, anche finalizzato al contrasto alle attività di spaccio di droga. A insospettire i Carabinieri il fatto che il veicolo stava procedendo, con fare almeno strano, in una stradina periferica situata tra due terreni agricoli.

La vettura è stata quindi seguita e fermata. Gli uomini dell’Arma hanno sottoposto a perquisizione personale le due persone a bordo del veicolo, controllo che poi è stato esteso alla macchina e alla stanza dell’hotel dove alloggiavano. L’esito della perquisizione ha portato al ritrovamento di circa 40 grammi di sostanza stupefacente risultata poi cocaina e quasi 3.000 euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato sequestrato unitamente alla droga, ai telefoni cellulari e al materiale da confezionamento che era stato occultato nella vegetazione presente nel luogo del controllo. I due giovani sono stati quindi accompagnati in caserma e, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti in stato di arresto nel carcere di Perugia - Capanne. Successivamente, al termine dell’udienza di convalida, uno dei due è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Bastia Umbra con contestuale obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, mentre per il secondo è scattato il divieto di dimora in Umbria.