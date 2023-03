In 6 anni chiuse ben 163 filiali Persi 1.120 posti

Il sindacato dei bancari dell’Umbria (Fabi) ha presentato i risultati di un’analisi che evidenziano dati "ancora più preoccupanti sul fronte della desertificazione bancaria regionale". Negli ultimi 6 anni sono stati chiusi 163 sportelli (chiuso 1 ogni 3), nel 2015 i Comuni serviti erano 82 su 92, con un numero di sportelli ogni 100 mila abitanti pari a 57; sei anni dopo, i Comuni serviti sono 67, mentre le filiali ogni 100 mila abitanti 40, ormai su 92 comuni solo 74 hanno uno sportello bancario, con più di 30.000 cittadini esclusi dell’accesso diretto ai canali bancari. "Questo fa il paio – spiega ha spiegato Enrico Simonetti Fabi Umbria, con una radicale diminuzione degli organici, pari a 1.120 addetti in meno in soli 6 anni: pochissimi neoassunti sono stati destinati alla nostra regione, a fronte di un massiccio esodo di colleghi in servizio, frutto degli accordi sottoscritti dai principali gruppi bancari".