In 13 accusati di truffa e falsità ideologica Udienza rinviata a maggio

PANICALE - E’ stata rinviata al 24 maggio per un difetto di notifica l’udienza preliminare che dovrà stabilire se le tredici persone accusate di truffa, usurpazione di funzioni e falsità ideologica saranno – o meno – rinviate a giudizio. Gli indagati sono appartenenti a un’associazione di volontariato che avrebbero svolto incarichi di polizia giudiziaria in ambito ambientale e venatorio senza avere i requisiti né le autorizzazioni. Le indagini, condotte dalla Polizia locale di Magione e da personale di vigilanza e ispezione dei Servizio igiene urbana e randagismo dell’Azienda USL Umbria l sono iniziate nel febbraio del 2020 dopo un sequestro a uno degli indagati di un tesserino simile a quelli in uso alle forze di polizia. Secondo la Procura gli indagati, iscritti a un’associazione di volontariato, con sede principale a Monte Santa Maria Tiberina e due sedi operative a Panicale e Passignano, riconosciuta a livello regionale anche con incarichi di protezione civile, servizi ambientali assistenza alla popolazione e ausiliari del traffico, si sarebbero qualificati, in maniera illegale, come guardie particolari zoofile e appartenenti di una fantomatica "Sezione speciale di polizia giudiziaria", usurpando tali funzioni.