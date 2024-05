"Imprese a caccia di talenti: come trattenerli"

Anche per Pacifici l’Umbria "si è dimostrata in perfetta sintonia con il trend positivo nazionale. Questo notevole sviluppo può essere attribuito anche all’incremento degli investimenti effettuati dagli imprenditori italiani nelle proprie aziende negli ultimi anni. Questi investimenti hanno reso le produzioni più competitive e attrattive anche per la domanda estera. Molte imprese – prosegue Pacifici – hanno concentrato i loro sforzi sull’attività di ricerca e sviluppo, sull’innovazione tecnologica attraverso significativi investimenti produttivi nelle tecnologie digitali e nell’adozione di soluzioni green, al fine di rendere le produzioni più efficienti e innovative per migliorare la competitività. Per fare questo negli ultimi anni, hanno potuto beneficiare del sostegno di misure nazionali e regionali, nonché del supporto da parte del sistema bancario".

Confindustria pone poi l’accento su un problema ormai cronico: la carenza di capitale umano qualificato. "Scarseggia il personale specializzato e questo – dice Pacifici – rappresenta una criticità a livello nazionale e regionale, con un’ampia richiesta da parte delle imprese che spesso non viene soddisfatta dal mercato del lavoro". Come si può intervenire? "Per affrontare questa sfida, è essenziale sviluppare strategie efficaci per attrarre e trattenere i nostri giovani talenti. Questo può avvenire attraverso l’offerta di percorsi adeguati alle esigenze delle imprese e il sostegno a iniziative di formazione professionale. Inoltre, possono essere introdotti incentivi fiscali per le imprese che assumono professionisti qualificati, consentendo loro di offrire retribuzioni competitive".

S.A.