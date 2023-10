Imprenditoria sociale ’Camp’ in città

TODI – Ha preso il via la quarta edizione del ’Social Enterprise Open Camp’, una quattro giorni di formazione internazionale dedicata all’imprenditoria sociale e che riunisce le voci più significative nel settore. Si tratta di un’esperienza formativa immersiva e residenziale che si contraddistingue per un programma ricco di workshop e casi studio da tutto il mondo. Trecento già le persone iscritte, dall’Italia e dall’estero, due le location: il Teatro Comunale e la Sala San Francesco del Convento di Montesanto. Destinatari dell’iniziativa sono imprenditori d’impatto, aspiranti innovatori, operatori di imprese e cooperative sociali, associazioni, operatori della cooperazione internazionale, investitori, rappresentanti di istituzioni, università e accademie. Sei i casi studio: Albergo Etico di Asti, Identità e bellezza di Sciacca, Koiki in Spagna, Moltivolti a Palermo, Shamba Pride in Kenya e Windenergy dallo Zambia.