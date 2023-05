“I’mPossible” "Ragazzi, inseguite i sogni" Parola di manager e scienziati del Cern

Per la prima volta a Perugia arriva “I’mPossible”. L’evento, organizzato dai Licei scientifici “Galeazzo Alessi” e “Galileo Galilei”, offre agli studenti degli ultimi anni delle superiori l’opportunità di trarre ispirazione dalle esperienze di giovani imprenditori, ricercatori e professionisti che si sono messi in gioco per raggiungere obiettivi ambiziosi nei campi più diversi, per mostrare come ciò che inizialmente sembra “Impossible”, diventa invece “I’mPossible”. Appuntamento oggi al la sala dei Notari a partire dalle 10.Conduce Antonella Del Rosso, fisico responsabile dell’Italian Teacher Programmes al Cern di Ginevra e da Claudio Bortolin, ingegnere che ha al suo attivo collaborazioni con il CERN e fondatore di PassioneScienza. L’evento si inserisce in un ciclo di manifestazioni dal titolo “I’mpossible”, che ha preso il nome da un’idea di Sammy Basso, ricercatore in biologia, fondatore dell’Associazione Italiana Progeria e ospite ricorrente di questi incontri, che non mancherà, seppur in collegamento, neanche questa volta. Ci saranno poi Arianna Ortelli, fondatrice della start-up “Novis Games”, che si occupa di realizzare videogiochi per cui non è necessario l’utilizzo della vista, Tommaso Marmo, cofondatore dell’associazione “Oltre”, che racconterà del festival “Scambi” dedicato all’incontro tra esperienze, Daniele Verrocchio, che si occupa del Marketing di “ART”, società umbra di ricerca e sviluppo realizzatrice di prodotti di eccellenza nell’elettronica nei settori automotive, motorsport e aerospaziale, infine Luca Galletti, presidente e amministratore delle Officine Meccaniche Galletti, azienda umbra leader nella costruzione di macchine per l’edilizia. Dibattito finale con la parola agli studenti.