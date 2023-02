Importanti lavori di manutenzione allo stadio "Luzi"

GUALDO TADINO - Importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno eseguiti nello stadio comunale "Carlo Angelo Luzi". Si punta a migliorarne l’aspetto generale e la fruizione. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che recentemente ha ripreso la gestione diretta dell’impianto sportivo. Sono previsti il rifacimento del manto erboso con la messa in funzione di un innovativo impianto di irrigazione; la ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici; la manutenzione dell’impianto elettrico e di quello termosanitario; la sistemazione delle gradinate. "L’impianto – dice il sindaco Massimiliano Presciutti - ha rappresentato per anni un punto di riferimento per le società gualdesi e non solo. Oltre ad aver accolto le gesta del grande Gualdo calcio, arrivato alle soglie della B, solo pochi anni fa ha ospitato due partite internazionali dell’Italia under 18. E’ dunque fonte di orgoglio per la nostra amministrazione poter restituire presto alla nostra comunità uno stadio rimodernato, efficiente e sicuro. La volontà è quella di terminare gli interventi per l’inizio della nuova stagione sportiva". Alberto Cecconi