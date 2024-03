Impianto fotovoltaico per autoproduzione e abbattimento emissioni

TERNI Un nuovo impianto fotovoltaico per soddisfare le esigenze energetiche aziendali e abbattere le emissioni. È attivo dall’inizio del 2024 allo stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo. "L’azienda, che fa parte del Gruppo Sanergy, produce e vende elettrodi di grafite per forno ad arco elettrico per acciaierie – fa sapere Confindustria Umbria – e grazie a questo impianto, oltre ad autoprodurre 1.580.400 KW/h all’anno di energia elettrica totalmente per autoconsumo, riuscirà anche a evitare circa 840 tonnellate /anno di CO2". "Sangraf Italy, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale - continua l’associazione degli industriali – è anche parte attiva del network di imprese Turn Urban Re-Generation, promosso da Confindustria Umbria con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha conseguito per primo in Italia la certificazione ISO 37101 “Gestione sostenibile delle comunità”".