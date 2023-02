Impianto crematorio da realizzare

TERNI "Subito l’impianto crematorio a Terni", così l’assessore regionale Enrico Melasecch in un post. "Costringere migliaia di famiglie a recarsi a Viterbo o adesso addirittura a Cesena è vergognoso - continua –.

Costi elevati, viaggi della tristezza, Perché?

Perugia ne ha uno da un secolo ma non riesce a dare risposte a tutta l’Umbria. Una città di oltre centomila abitanti non può farne a meno".

"Ho ripreso in mano la situazione nel 2018 - aggiunge Melasecche ricordando gli inetreventi al cimietro da lui stesso coordinati oltre vent’anni fa – ma in un anno e mezzo sono riuscito a mettere in atto solo i primi provvedimenti di riorganizzazione. Mi chiedo il perché non si sia fatto nulla per l’urgente impianto crematorio.

Motivi ideologici?

E ppure la Chiesa ha fatto passi da gigante in avanti su questo problema. Sia l’attuale cimitero urbano che gli altri vanno verso la saturazione".