Impennata di truffe e frodi on line

Autentica impennata di truffe e frodi informatiche nel periodo dal 2017 al 2021. E ’ quanto emerge dal resoconto dell’Istat sull’andamento di questi reati, che a Terni e in Umbria raddoppiano. In particolare nell’arco del quinquennio a Terni truffe e frodi informatiche sono passate da 651 a 1165; dal 2019 al 2020 sono aumentate da 722 a 944. Il trend è simile anche in provincia di Perugia e complessivamente in Umbria. Si tratta di casi di truffe on line denunciate dalle vittime alle forze di polizia e da queste alla magistratura, per le quali, quindi, sono stati avviati dei procedimenti giudiziari. E’ evidente che il fenomeno sia nella realtà ancora più vasto.

Comunque nel perugino, nell’analogo quinquennio di riferimento, sono passate da 1986 a 3647; mentre in Umbria da 2640 a 4819. Per contrastare in particolare le truffe agli anziani, on line e non, a marzo è stato presentato in Comune il progetto Alt (Anziani liberi dalle truffe), finanziato con fondi destinati dal Ministero dell’Interno a Terni e attivato grazie alla collaborazione tra Prefettura, Questura, Servizi Sociali del Comune con un bando che si è aggiudicato la coop Actl in partenariato con Ancescao e Radio Galileo.