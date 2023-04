Impennata della tassa-rifiuti Fiorelli: "Ennesimo aumento"

TERNI – "Dopo l’aumento record del 40% degli ultimi anni, la tassa sui rifiuti aumenta ancora dell’ 8% della quota fissa per le utenze non domestiche". Così è riportato in una nota Asm allegata al piano economico finanziario del Comune", lo denuncia il candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate). "Se sarò eletto sindaco, aboliremo la Taric e introdurremo una vera tariffa puntuale sul modello Treviso, dove una famiglia media paga 198 euro di tariffa contro le 326 euro di Terni" aggiunge Fiorelli. Intanto in un sondaggio realizzato da Demetra Opinioni, diffuso via social e commissionato da Alternativa Popolare, che sostiene il candidato sindaco Stefano Bandecchi, Orlando Masselli, candidato del centrodestra, sarebbe al 39%, seguito dallo stesso Bandecchi al 34%. Staccati i candidati della sinistra: Josè Kenny (Pd e liste collegate) al 18 e Claudio Fiorelli al 7. Ancora a seguire Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori) al 2. Il sondaggio è stato effettuato tra il 24 e 27 aprile con mille intervistati.