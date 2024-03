Impasse nel centrosinistra. Per il candidato sindaco ora c’è l’ipotesi primarie

Le primarie come soluzione per risolvere le problematiche all’interno del centrosinistra. È un’ipotesi emersa come estrema ratio nell’ultimo incontro che però al momento divide, più che unire. Continuano quindi le difficoltà nel definire una proposta unitaria per quanto riguarda la candidatura a sindaco e, di riflesso, anche la definizione delle linee politico-programmatiche da affidare alla maggioranza che sarà chiamata a guidare il comune dopo le amministrative di giugno.

Da tempo sono in corsa l’attuale vicesindaco Alessia Tasso e Leonardo Nafissi. Sotto questo profilo non ha approdato a risultati concreti la riunione di lunedì sera svoltasi all’ Hub Hotel – presenti delegazioni dei LeD (con il sindaco Stirati), M5S (con il consigliere regionale De Luca), PD e PSI (con i rispettivi segretari regionali Bori e Novelli) e di Città Futura con Nafissi ed altri.

Nella circostanza Città Futura ha riproposto, in maniera abbastanza decisa, quelle che sono le sue condizioni per continuare a sentirsi parte della colazione. Una discontinuità con il passato, pur riconoscendo aspetti positivi nella amministrazione in scadenza, che debbono riflettersi nella scelta del candidato a sindaco per la quale ha proposto da tempo Leonardo Nafissi, mentre LeD, M5S, PD e PSI si riconoscono e sostengono la candidatura di Alessia Tasso. Sotto questo profilo, nell’impossibilità di trovare un punto di condivisione, con Città Futura decisa ad abbandonare i lavori, è stata lanciata la proposta di ricorrere alle primarie.

Percorso che non convince però la stessa Città Futura, sia per motivi politici che organizzativi, che ha richiesto ed ottenuto un paio di giorni di riflessione, probabilmente per consultarsi anche con i propri iscritti, per una decisione definitiva. Non esclusa l’uscita dal “Tavolo”. Prospettiva che darebbe spazio ad altre aggregazioni, di cui per altro si parla da tempo.

Sugli altri fronti prosegue spedito il lavoro degli altri candidati, impegnati in piena campagna elettorale: Angelo Baldinelli di Alternativa Popolare, Vittorio Fiorucci di Gubbio Civica con Lega, FI e FdI, Rocco Girlanda di Rinascimento Eugubino.