Gli investigatori della squadra mobile cercavano droga, ne hanno trovata una piccola quantità che in tre avevano appena preso a un uomo, immobilizzato e rapinato nel parcheggio del centro Borgonovo. La rapina è avvenuta sotto gli occhi degli investigatori che hanno potuto bloccare subito i presunti responsabili, tre italiani di 32, 44 e 51 anni. I tre erano stato notati mentre, dopo aver avvicinato un cittadino albanese che si trovava a bordo della propria auto nel parcheggio, si sarebbero finti poliziotti e, fingendo allo stesso tempo un controllo, lo avevano fatto scendere per poi immobilizzarlo con delle fascette di plastica, strette ai suoi polsi. Si sarebbero, quindi, impossessati del cellulare della vittima, dei documenti, di 110 euro in contanti e di un modico quantitativo di cocaina, che il rapinato ha dichiarato di avere per uso personale. È stato quando i tre sono risaliti a bordo dell’auto e si sono allontanati che sono stati bloccati dagli uomini della Mobile che li ha sottoposti a perquisizione.

Addosso al 51enne i poliziotti hanno trovato il denaro preso al rapinato e all’interno dell’auto gli altri oggetti sottratti, oltre ad una mazza da lavoro e a un altro smartphone di cui non hanno saputo dare spiegazione. Il 43enne, invece, è stato trovato in possesso di alcune fascette, come quelle utilizzate per immobilizzare la vittima della rapina. Nel frattempo, la vittima è stata portata in ospedale per essere medicato. I tre sospetti sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.