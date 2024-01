Immobili, prezzi stabili. Ma il mercato rallenterà ancora nel 2024

Aumento dei prezzi tra l’1 e il 3 per cento a Perugia e calo a Terni fra il 3 e l’uno per cento. È l’ipotesi dellandamento del mercato immobiliare in Umbria nel 2024 elaborato dall’ Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, secondo cui il 2023 chiuderà con volumi di compravendite in diminuzione rispetto al 2022, ma anche l’anno che si è appena aperto farà registrare un calo del mercato. "I tassi di interesse, ancora elevati unitamente alla prudenza delle banche, sono elementi che rendono l’accesso al credito ancora difficoltoso – spiega Fabiana Megliola di Tecnocasa –, soprattutto per chi ha necessità di ricorrere a finanziamenti importanti. Questo potrebbe portare a una riduzione dei prezzi, in particolare per le tipologie più popolari e per le metrature più ampie. I tagli piccoli che non chiedono capitali importanti non dovrebbero subire importanti ribassi. Non ci aspettiamo impatti negativi sulle tipologie top, signorili e su quelle di nuova costruzione".