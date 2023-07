Imelda, 90 anni, insegnerà a settembre in una scuola di Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Alla neo maestra Imelda il sindaco ha proposto di tenere una prima lezione a settembre, in una delle scuole che saranno inaugurate dopo i lavori per il prossimo anno didattico. La storia di Imelda, neo diplomata a 90 anni, è stata celebrata ufficialmente ieri pomeriggio nella sala consiliare con tanto di targa ricordo, fiori, pubblicazioni ed una gradita sorpresa che imprime alla giornata il timbro di affetto e ammirazione di due comunità quella di San Giustino, comune di origine e di Città di Castello, comune dove da decenni risiede assieme alla sua famiglia: un piatto in ceramica d’autore con la scritta "maestra Imelda", realizzato per l’occasione da Ceramiche Noi. Dicevamo, non solo sulla "carta" ma anche nella pratica "nonna" Imelda, sarà almeno per un giorno maestra per davvero in classe ad inizio del nuovo anno scolastico, in una scuola della città, per raccontare ai giovani studenti la sua storia diventata un simbolo da imitare. Dopo il diploma, con il voto finale di 76100, conquistato all’istituto San Francesco di Sales Imelda è stata festeggiata dai sindaci di Città di Castello e San Giustino, insieme a don Andrea Czortek, vicario generale della Diocesi e al dirigente scolastico del San Francesco di Sales Simone Polchi e a tutti i familiari.