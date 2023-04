Imbrattò lato del Duomo Indagato a processo

ORVIETO Individuato grazie ad un complicato lavoro condotto con le telecamere installate nella piazza, è stato rinviato a giudizio il 26enne di Fabro accusato di aver deturpato la fiancata destra del Duomo con una scritta effettuata con una bomboletta spray. Il ragazzo dovrà comparire di fronte al giudice di Terni il 22 giugno per rispondere del danneggiamento del monumento nello scorso maggio quando, per festeggiare la vittoria dello scudetto del Milan, avrebbe scritto una frase ingiuriosa nei confronti dell’Inter con la vernice verde. Le indagini condotte dai carabinieri e dal commissariato hanno portato alla denuncia anche di due altri ragazzi che si trovavano con l’indagato. Risalire alla loro identità non è stato semplice nonostante la presenza di diverse telecamere. Quella sezione laterale della Cattedrale era infatti scarsamente compresa nel raggio visivo dellle telecamere ed è servito tempo per mettere a fuoco gli sbiaditi fotogrammi delle tre figure. L’Opera del Duomo si è costituita parte civile per ottenere dall’imputato la restituzione della somma pagata per l’intervento di bonifica pari a 5000 euro.