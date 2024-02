Illuminazione pubblica, si cambia. Arrivano ben 7.200 lampade a Led

In arrivo oltre 7mila nuove lampade a basso consumo per un risparmio energetico di circa il 70%. Il Comune ha scelto Engie, operatore di riferimento del comparto energetico per la decarbonizzazione, per riqualificare l’intera rete di illuminazione cittadina puntando su riduzione dei consumi e basso impatto ambientale. L’evoluzione dell’illuminazione pubblica verso una tecnologia a basso consumo energetico, fa sapere l’amministrazione, rappresenta un’applicazione concreta delle politiche di decarbonizzazione europee e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite. "L’efficientamento energetico di tutti i punti luce, sia del centro che delle frazioni, è una scelta che nasce dalla necessità sia di ottenere notevoli benefici di carattere ambientale, sia un importante risparmio energetico in termini di consumi – spiega l’assessore alla transizione ecologica, Agnese Protasi –. Si tratta di un obiettivo che questa amministrazione si è posta fin dall’inizio del mandato, istituendo per la prima volta un assessorato e un dipartimento specifico. In questo ambito il Comune di Spoleto sta vivendo una fase di grande cambiamento, in linea con le priorità strategiche dell’Unione Europea e con gli obiettivi dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite". I lavori, in partenza a primavera, dureranno circa un anno e saranno realizzati grazie a un finanziamento di 3,5 milioni di euro da parte di Engie, a cui è stata affidata l’attività di gestione della pubblica illuminazione. Verranno installate 7.200 nuove lampade a Led su tutta la rete di illuminazione che consentiranno di ridurre del 68% i consumi energetici e di risparmiare 9.300 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera, con un beneficio sull’ambiente equivalente alla circolazione di 4.300 auto in meno. Gli interventi permetteranno di ottenere un consistente risparmio energetico e ambientale, migliorando altresì la sicurezza e l’affidabilità degli impianti di illuminazione. "I progetti di efficientamento avviati con la pubblica amministrazione rappresentano tasselli strategici per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di transizione energetica e la partnership con il Comune di Spoleto va in questa direzione - così Marco Massaria, direttore area centro–, Engie supporta i percorsi di decarbonizzazione di Comuni, imprese e cittadini con soluzioni studiate su misura e andando incontro a richieste specifiche di riduzione dei costi e dei consumi".