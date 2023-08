Illuminazione pubblica a Orvieto: "Il progetto ripartirà" da Le Piagge

Illuminazione pubblica da rivedere e da migliorare. Sono molte le zone d’ombra nel territorio comunale che molto spesso mettono in pericolo l’incolumità dei pedoni. Una di queste è la strada de Le Piagge che collega piazza Cahen con la stazione. A portare all’attenzione del sindaco il disagio di molte persone, turisti e non, che anche di sera si trovano a percorrere a piedi la Umbro Casentinese è il consigliere Pd Federico Giovannini. Il consigliere ha chiesto quindi all’amministrazione di valutare di riprendere il progetto di illuminazione del percorso pedonale de Le Piagge che collega. "Vogliamo assolutamente riprendere il progetto di illuminazione di quel percorso – ha risposto il Comune – e inserirlo nel progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica che sta realizzando Hera che prevede la sostituzione di tutti i punti luce con lampade a led e la possibilità di implementare i punti luce in alcune aree scoperte".