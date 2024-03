’Illuminati’ come un tribunale. La sera del Processo storico

CITTÀ DI CASTELLO – Avvocati, magistrati, uomini delle forze dell’ordine, insegnanti e attori per una sera in scena agli Illuminati oggi alle ore 21 nella terza edizione del Processo Storico. L’iniziativa è promossa dall’associazione AMI - Avvocati Matrimonialisti Italiani Distretto Umbria, con la collaborazione del Comitato tifernate di Croce Rossa, a cui sarà devoluto l’intero ricavato delle offerte del pubblico. Nell’edizione 2024 sarà in scena "Il femminicidio di Contessa Lara e il processo Pierantoni", una rappresentazione basata sulla vita e sulla morte di Evelina Cattermole, poetessa scrittrice e giornalista di fine ‘800. E’ solo una delle tante iniziative legate all’8 marzo. Tra le altre nel pomeriggio, alle ore 18 Poliedro Cultura offrirà la possibilità di visitare la Pinacoteca con un percorso guidato alla scoperta delle donne raffigurate nelle opere ospitate a Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Domani invece "insieme in piazza per i diritti, la pace, la solidarietà", manifestazione pubblica alle ore 11 in piazza dal Coordinamento Donne dello Spi-Cgil, dall’Anpi , Unione Donne in Italia (UDI). Un corteo di donne partirà da piazza Garibaldi e raggiungerà piazza Matteotti portando sagome di cartone colorato con slogan che riguarderanno la difesa dei consultori, la salute pubblica, i diritti, la solidarietà, la pace, la lotta alla violenza sulle donne. "La Luce di Alice" è invece il titolo dell’evento che alle ore 16 di domenica 10 marzo si svolge a Tela Umbra, dedicato al racconto della figura di Alice Hallgarten Franchetti. attraverso le sue lettere.