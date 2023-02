“Diffamò Ilaria Cucchi via social”, anziana ternana patteggia la pena

Ilaria Cucchi

Terni, 11 febbraio 2023 – Insegnante 72enne in pensione ha patteggiato due mesi e venti giorni di reclusione (pena sospesa), oltre a 220 euro di multa, per diffamazione: nel mirino un commento ad un post su Facebook indirizzato a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e in questa legislatura senatrice di Sinistra Italiana. La vicenda è comunque antecedente all’incarico parlamentare. Il patteggiamento, la cui richiesta era già stata avanzata dalla difesa dell’anziana ternana, è stato formalizzato davanti al giudice monocratico Enrico Zibellini. Il commento riguardava un articolo dal titolo "Ilaria Cucchi assolta, definì ‘sciacallo’ Matteo Salvini", postato sul canale social anche da Vittorio Sgarbi. E proprio sotto il post del politico e critico d’arte, l’anziana ternana aveva commentato: "Veramente lo sciacallo è lei". Era il 15 marzo del 2021 e a quel commento aveva fatto seguito la denuncia per diffamazione da parte di Ilaria Cucchi e il procedimento penale a carico della donna. Nel procedimento penale Ilaria Cucchi si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Fabio Anselmo (legale storico della famiglia Cucchi nella terribile vicenda di Stefano) e Marco Francescangeli, quest’ultimo del Foro di Terni, mentre l’imputata è stata difesa dall’avvocato Marco Tudisco. La donna era finita a processo con un decereto di citazione a giudizio e l’istanza di patteggiamento ha permesso, già nel corso della prima udienza di trattazione, di definire la questione da un punto di vista penalistico. E’ stata avanzata anche una richiesta di risarcimento danni, come conferma l’avvocato Francescangeli, comunque non quantificata ed eventualmente da definire in sede civile. La 72enne ternana si è presentata regolarmente in aula.

"Abbiamo deciso di patteggiare nella prospertiva di chiudere la vicenda penale - spiega l’avvocato Tudisco – , considerando che si tratta di una persona anziana, peraltro presente in aula, con difficoltà di deambulazione. La mia assistita, che è una ex insegnante, si è molto dispiaciuta per l’evolversi della situazione".

Ste.Cin