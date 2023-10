Il “Volta“ collabora con la startup Gemateg. Computer e server: progetti dagli studenti

Un’attività di ricerca, studio e elaborazione che ha portato gli studenti dell’Istituto “Volta“ a collaborare con una startup del territorio, la Gemateg Italia srl, dando vita a un’esperienza di altissimo livello, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), la vecchia alternanza scuola lavoro. La particolarità di questo percorso è stata che la maggior parte degli studenti, un gruppo eterogeneo di quarte e quinte classi di diversi indirizzi, ha vissuto l’esperienza a scuola e non in azienda, insieme al tutor scolastico, Giovanbattista Giardina, professore di informatica, e al tutor aziendale, Bruno Lorenzi, responsabile tecnico di Gemateg. "Siamo una startup che lavora su sistemi di raffreddamento a liquido di server e computer – ha spiegato Lorenzi –. Il cuore del nostro sistema è lo scambiatore che porta via il calore dai server che raffreddiamo. Sullo scambiatore bisogna portare il liquido e per questo è necessario un coperchio che lo faccia fluire. Abbiamo stimolato i ragazzi sul fatto che ci serviva un coperchio un po’ innovativo e particolare e loro si sono ingegnati per studiare alcune soluzioni".