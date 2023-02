"Il vincitore? Speriamo sia una persona del posto"

di Cristina Crisci

Ma chi ha vinto al Superenalotto? "Questa sì che è una domanda da 4 milioni di euro… noi al momento non possiamo saperlo perché gli avventori sono molti, potrebbe essere chiunque, ma anche se lo avessimo saputo non avremmo mai rivelato il suo nome. Speriamo che sia una persona del posto. Di sicuro per ora nessuno si è fatto vivo!". Nonostante il calendario segnava venerdì 17 febbraio ieri mattina al Gold Caffè di Promano era il giorno più fortunato di sempre: "Siamo aperti dal 2009 e una vincita di questa portata, proprio non c’era mai capitata e neanche ce l’aspettavamo. Ci sentiamo doppiamente fortunati a nostro modo a entrare nella storia trattandosi della vincita record mai realizzata: non a caso dunque ci chiamiamo Gold Caffè!", racconta Pier Paolo Castellani, titolare insieme alle sorelle Maria Cristina e Giovanna che si dividono i turni tra il bar, l’annessa edicola-tabaccheria e il supermarket, lungo la strada che collega Promano a Cinquemiglia.

Da giovedì sera questo bar è balzato agli onori della cronaca nazionale: qui infatti è stata giocata una delle 90 quote al Superenalotto che ha ‘sbancato’ il 6 da 371 milioni di euro. Ogni singola quota vinta vale 4 milioni e 100 mila euro. "Il sistema di 90 quote da 5 euro – aggiunge ancora – è stato giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal: questo non è il gioco che va per la maggiore qui da noi, rispetto ai Gratta e Vinci o ad altre lotterie, tuttavia da quando il montepremi era così ricco, 371 milioni e il 6 mancava dal 22 maggio del 2021, c’è stato un interesse maggiore…", prosegue Pier Paolo mentre fa un caffè e il telefono del bar squilla in continuazione tra clienti che si complimentano, giornalisti e curiosi.

"Da quando stamattina abbiamo appreso della vincita – conclude – siamo stati circondati da un’onda di interesse e felicità. Ora non ci resta che aspettare che il nuovo milionario si faccia vivo e si ricordi di noi, di questa mano fortunata che ha trasformato una giocata da 5 euro in un tesoro da 4 milioni".