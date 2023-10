Il Viminale abbandona il territorio: "Allarme sicurezza, niente rinforzi"

I reati aumentano, Terni è tristemente in testa alle classifiche di diverse forme di criminalità, i cittadini sono esasperati ma il ministero dell’Interno non invia altri agenti sul territorio. A denunciare il "paradosso" è il sindacato di polizia Mosap. "Terni, con oltre 110mila abitanti e un territorio di 212 km quadrati, sta affrontando un preoccupante aumento di reati, in particolare per quanto riguarda il traffico di droga - sottolinea il segretario nazionale Roberto Fioramonti – . Spaccio, violenze sessuali e furti sono tra i problemi principali che stanno minacciando la tranquillità della popolazione. Nel contempo, il Viminale decide di non assegnare nessun nuovo agente in città. Un paradosso. Noi denunciamo da tempo questa situazione e da tempo abbiamo indicato anche le soluzioni". "C’è una forte percezione di insicurezza da parte della comunità ternana - continua Fioramonti - che ha bisogno di maggiore protezione e controllo del territorio. Tuttavia, il personale di polizia e carabinieri a disposizione è carente. Attualmente, la Questura riesce a mettere insieme al massimo due volanti per turno, a volte ricorre anche all’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Perugia, mentre i carabinieri dispongono solitamente di una sola gazzella. Ma con la cronica carenza di personale che c’è per garantire le volanti sul territorio bisogna sacrificare altri tipi di impieghi e servizi. La coperta è cortissima".

"Con questi numeri - aggiunge ancora Fioramonti -, è impensabile garantire un livello adeguato di sicurezza in città. La situazione richiede l’intervento urgente del Governo, affinché siano allocate maggiori risorse per la sicurezza. Per ora Terni pare dimenticata. Nessun nuovo agente è stato inviato con le ultime assegnazioni e solo a fine anno 18 poliziotti andranno in pensione. Nel triennio 2022-2024 i pensionati saranno circa 60 e non verranno in alcun modo compensati. Problemi analoghi li hanno i carabinieri e la guardia di finanza. Come facciamo a garantire la sicurezza? Faccio un appello ai parlamentari locali e al Governo - conclude il segretario Mosap - affinché prendano seriamente in considerazione la situazione".

Ste.Cin.