Il vescovo che salvò gli ebrei Una mostra per ricordarlo

Sono trascorsi 50 anni dalla morte di monsignor Giuseppe Placido Maria Nicolini, vescovo di Assisi dal 1928 al 1973: si adoperò, fra il 1943-1944, per la salvezza degli ebrei che avevano trovato rifugio nella terra di San Francesco, con un coinvolgimento corale di , religiosi e laici, da padre Rufino Niccacci a don Aldo Brunacci, dai tipografi Luigi e Trento Brizi a tanti altri ancora sino al ciclista Gino Bartali che non esitò a trasportare da Firenze ad Assisi documenti falsi per dare nuove identità agli ebrei.

Sono iniziate le prime iniziative per ricordare l’anniversario: a Trento (sua terra di origine, era originario di Villazzano) nella sala dell’Archivio Diocesano Tridentino si è tenuta la mostra "Da Trento ad Assisi: mons. Giuseppe Placido Nicolini, il vescovo che salvò gli ebrei", curata da Katia Pizzini. Si è inoltre tenuta la conversazione fra la stessa Pizzini e Paolo Mirti, assisano, scrittore, autore del romanzo storico "La società delle mandorle. La storia di una città che ha salvato gli ebrei dalla persecuzione nazista".

L’incontro ha ripercorso la vita di monsignor Nicolini, benedettino, nominato vescovo di Assisi il 22 giugno del 1928 da papa Pio XI.

Promosse, nel 1939, la proclamazione di san Francesco d’Assisi Patrono d’Italia. "Monsignor Nicolini fu l’anima del comitato clandestino che ad Assisi riuscì a salvare centinaia di ebrei. Per assicurare un rifugio ai rifugiati ebrei non esitò ad aprire le porte di Conventi e dei Monasteri – ha detto Mirti -.

Con un vero e proprio strappo rispetto ad un’antica regola decise di aprire persino le porte delle clausure perchè pensò che in quel drammatico momento la più alta delle preghiere fosse di salvare vite umane. A lui si addice perfettamente la frase del Talmud che simboleggia l’opera dei Giusti tra le Nazioni: ‘chi salva un uomo salva il mondo intero’".

Maurizio Baglioni