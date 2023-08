Il vertice Tesei-Salvini Nodino e MediaEtruria La Regione in "pressing"

Ancora un faccia a faccia, ancora un’occasione per fare il punto sulle infrastrutture e sui progetti umbri in attesa di capire meglio la tempistica e la distribuzione delle risorse del Pnrr. La presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche hanno incontrato ieri, nella sede del Ministero a Roma, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Sul tavolo della discussione, che è stato giudicato "estremamente positivo e proficuo" da parte degli amministratori di Palazzo Donini, il sistema infrastrutturale umbro e in particolare si sono toccati i temi riguardanti: il nodo stradale di Perugia, la fermata Alta Velocità della Medioetruria, il completamento della galleria Tre Valli, la nuova stazione ferroviaria per l’aeroporto di Perugia, la variante Sud-Ovest di Terni e i lavori di ripristino dell’ex ferrovia centrale (Fcu) Terni - San Sepolcro, i cui lavori sono in fase di avvio. Si è inoltre fatto il punto sullo stato dei lavori relativo alla superstrada dei due mari, Fano-Grosseto. Incontri periodici si diceva, proprio per mantenere alta l’attenzione da parte della Regione su questo tema. Sul Nodo di Perugia infatti a mancare in questo momento sono le risorse (492 milioni). A luglio la Regione ha trasferito la delibera al Ministero dell’Ambiente e a quello delle Infrastrutture con la totalità dei pareri positivi, a cominciare da quello relativo alla non interferenza sul sito di interessi comunitari. E la Regione punta a procedere più velocemente possibile nell’acquisire il parere positivo del Ministero dell’Ambiente in modo tale che quello delle Infrastrutture, reperite le risorse, possa indire la Conferenza definitiva dei servizi per procedere all’appalto. Sul tema della Medioetruria, Melasecche e Tesei hanno ribadito la scelta umbra di realizzare la stazione in territorio senese: è stato ribadito a Salvini che più si va verso Firenze, meno a senso una stazione dell’alta velocità, con il ministro che ha ascoltato le istanze. Quanto alla Grosseto-Fano è stato ricordato come cinque giorni fa sia stato inviato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara relativo alla gara per l’intervento nel tratto Selci Lama (E45) e Santo Stefano di Gaifa. La gara riguarda l’adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza e del tratto Guinza-Mercatello Ovest. Il bando sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.