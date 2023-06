"Il valore dell’acqua" Le donne dell’Aidda promuovono il dibattito

“L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua”. Partendo da questa frase dello scienziato Albert Szent-Gyorgyi, si è svolta nella sede di Confindustria Umbria, una tavola rotonda dal titolo “Acqua. Progetti e strategie integrate di transizione idrica”. Un incontro, organizzato da Aidda, associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda, per affrontare in modo integrato il tema dell’acqua come uno degli elementi cardine dell’economia circolare e della transizione ecologica.