"Il turista non è solo un cliente". Operatori e amministratori vanno a lezione di accoglienza

Stagione turistica alle porte, Giubileo del 2025 e ottavo centenario della morte di San Francesco del 2026 dietro l’angolo, incontro di formazione (sul tema "Accoglienza, nuovo paradigma del marketing turistico") per gli operatori del turismo: un’occasione di riflessione, di conoscenza degli strumenti e delle azioni messe in campo dall’amministrazione cittadina. "Buongiorno e buonasera non è accoglienza, è solo buona educazione. Accoglienza significa non trattare i turisti come consumatori, ma come persone invitate, che viaggiano e vogliono vivere emozioni ed esperienze, creando per loro un clima di benvenuto, ascolto, relazione e scoperta".

Così, nel suo intervento, il professor Giancarlo Dall’Ara, uno dei massimi esperti in Italia di marketing e accoglienza nei borghi, nel suo intervento portando diversi esempi e dando vari consigli per migliorare il sistema dell’accoglienza turistica; con l’invito a "non turisticizzare", ad alzare il livello e lo sguardo, ad essere più attenti all’immagine e alla comunicazione, a offrire agli ospiti esperienze stimolanti e da raccontare con il classico passa parola e con strumenti digitali, per fare in modo che i turisti stessi diventino i primi promoter e alleati della città che visitano. Intervenuti il sindaco Stefania Proietti, che ha evidenziato come l’obiettivo prioritario sia quello di proporre "un’Assisi per tutti, cioè una città aperta, accogliente e inclusiva"; l’assessore al Turismo e marketing territoriale, Fabrizio Leggio, che ha espresso "soddisfazione per la grande partecipazione all’incontro, che è stato molto proficuo" e annunciato che "iniziative del genere verranno proposte in maniera continuativa, per fare sempre più rete con gli operatori del turismo".