Il turismo scorre sull’acqua Itinerari per emozionarsi

Blu Wave (9-11 giugno con partenza da Tuoro), Green Wave (16-18 giugno con partenza da Perugia), Yellow Wave ((29-30 settembre e 1 ottobre con partenza da Bastia): sono gli eventi lancio del nuovo turismo emozionale. Un turismo che si lascia trasportare dal flusso dell’acqua e che apprezza l’ambiente. Parliamo del progetto “U-FLOW. Iniziativa che vede impegnato il Comune di Perugia in partnership con i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Lisciano Niccone, Bastia, Corciano, Piegaro, Umbertide, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina. Uflow è stato presentato ieri dal sindaco Andrea Romizi, dall’assessore Gabriele Giottoli (turismo Perugia), Francesco Mangano (turismo di Corciano), Gianluca Moscioni sindaco di Lisciano Niccone, Thomas Fabilli vice sindaco di Tuoro, Filiberto Franchi assessore allo sport di Bastia.

Seguendo le acque, elemento di unione di territori geograficamente diversi, sono stati sviluppati tre itinerari circolari che toccano tutti i Comuni dell’aggregazione. Il primo si sviluppa intorno al Trasimeno; il secondo percorre i dintorni di Perugia e l’area nord del Tevere; il terzo esplora la Valle Umbra. Partendo dal lago passando per l’Acquedotto di Montepacciano e toccando la Fontana Maggiore, il Tevere con la rete dei suoi affluenti, l’acqua, fonte di vita per gli straordinari paesaggi circostanti le città, guida dunque i visitatori alla scoperta delle loro ricchezze in termini di esperienze da vivere per un’offerta turistica insolita e con grande appeal. Intorno a questi tre nuovi itinerari verranno proposti degli eventiesperienze en plein air a partire da giugno (i circuiti sono inoltre percorribili anche in bicicletta).

"Finalmente l’Umbria – dice Giottoli - inizia ad essere una regione che sta conquistando una sua “dignità turistica”, intercettando flussi che vanno ad di là del mero turismo religioso o in occasione dei grandi eventi. Oggi l’Umbria è finalmente in grado di dare delle opportunità e delle risposte vere alle esigenze dei visitatori, proponendo un’offerta per tutto il corso dell’anno". Riccardo Fioriti (ConfCommercio) e Brustenghi (Il perugino running club) hanno parlato di "esperienza moderna che associa alla vacanza l’amore per lo sport e che consentirà ai turisti di toccare alcuni dei borghi più belli dell’Umbria immergendosi nella natura, nell’arte e nella storia". Per informazioni e iscrizioni: “Sempre sui pedali“ (348 8867 031).

Silvia Angelici