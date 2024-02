"Il turismo può crescere di 3 punti all’anno"

"Oggi siamo in piena espansione della domanda turistica che, di conseguenza, rende l’investimento su questo settore un fattore da tenere in debita considerazione.Il turismo, stando alle previsioni Unwto, è destinato a crescere fino al 2030 con un tasso annuo medio del 3,3%. Tant’è che il progresso della vendita del prodotto “turismo”, in questo terzo decennio del duemila, compete finanche con quella degli articoli informatici.

In questo scenario di domanda molto forte di turismo a livello globale, l’Umbria ha tutte le carte in regola per fare bene, a patto di essere più consapevole, sia delle proprie potenzialità attrattive, sia del fatto che il turismo rappresenta sempre più uno dei grandi business del futuro". Sono le conclusioni dell’approfondimento effettuato da Giuseppe Coco, di Agenzia Umbria Ricerche, che ha messo a confronto i dati degli ultimi venti anni di arrivi e presenze turisitche nella nostra regione. "Gli andamenti delle presenze turistiche degli ultimi due anni ci mostrano un settore che ha ripreso a crescere convintamente – spiega – . Concentrandoci sui numeri emerge che dei 23 anni analizzati ben 16 non hanno raggiunto mai quota 6 milioni e solo uno, il 2023, ha superato i 6,5 milioni avvicinandosi ai 7. Il punto di minimo è rappresentato dal 2000 con 5,2 milioni ovvero 1,6 in meno rispetto al 2023 che, nei fatti, riapre la partita delle consapevolezze sulle potenzialità turistiche dell’Umbria. Potenzialità che – conclude Coco – con i giusti investimenti, potrebbero portare ad una crescita stabile del settore, mediamente, nell’ordine del 3-4 percento all’anno. E questo alla lunga darebbe preziosa linfa al sistema economico regionale nella sua interezza".