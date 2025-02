Il turismo lento viaggia lungo i ’Cammini’

PERUGIA – Il turismo lento e la capacità di fare sistema tra territori si confermano una risorsa strategica per il futuro del settore turistico italiano. Alla Bit di Milano è stata presentata "Cammini aperti: edizione speciale 2025", la seconda edizione dell’iniziativa nazionale dedicata ai cammini, nata per valorizzare un turismo esperienziale che unisce spiritualità, sostenibilità e inclusività. Il progetto, promosso dal ministero del Turismo e coordinato dalla Regione Umbria, vede il coinvolgimento di Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Toscana. L’evento, che si terrà il 10 e 11 maggio, avrà un’importanza particolare in questo anno segnato dal Giubileo e dalle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano.

"Il turismo lento, sostenibile e accessibile è un tratto identitario della nostra regione – ha detto la presidente dell’Umbria, Stefania Proietti – e continueremo a investire su una promozione turistica all’insegna di un brand unitario. Il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis e le celebrazioni francescane richiameranno milioni di pellegrini in Italia. La nostra volontà è di attuare una promozione integrata di tutto il nostro territorio, dai borghi più piccoli ai grandi centri storici, facendo dell’Umbria il cuore dell’accoglienza italiana".

L’assessora al turismo dell’Umbria, Simona Meloni, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa. "I cammini religiosi - ha detto - rappresentano un patrimonio inestimabile. Sono un modello di turismo fondamentale anche per gestire i flussi di turisti attesi con il Giubileo e le celebrazioni francescane. Con ‘Cammini apertì vogliamo offrire esperienze autentiche che valorizzino storia, natura e tradizioni locali".