Il turismo ha fatto boom. E il sindaco dà la scossa

Dopo il primo, abbondante assaggio di turismo natalizio con l’accensione dell’Albero di Natale, il sindaco Stirati in conferenza stampa traccia un bilancio del weekend appena trascorso. "Dal punto di vista turistico c’è stato un boom grazie a presenze eccezionali che ci hanno riportato a momenti dei periodi natalizi di qualche anno fa. L’esposizione mediatica della città è stata importante, con interventi per la Rai, canali social e anche tv estere".

Seguendo il filo rosso del turismo, Stirati coglie la palla al balzo sulla non conferma dello SpencerHill Festival per il 2024: "È una manifestazione che, come amministrazione, insieme ad associazioni e imprese, abbiamo fortemente voluto. Ci siamo resi disponibili anche per rinnovare l’appuntamento nel 2024 e solo di recente siamo venuti a sapere, con grande stupore, dei problemi economici dell’organizzazione, nella profonda speranza che vengano onorati gli impegni presi con le aziende che hanno collaborato e reso possibile il Festival".

E poi prosegue, tornando sulla situazione recente sollevata dagli operatori turistici: "Non ci si può stupire se adeguiamo la tassa di soggiorno. Non influisce sugli operatori, inoltre la nostra è tra le più basse dell’Umbria e noi abbiamo sempre reinvestito i proventi in questioni turistiche. È evidente che per noi l’afflusso molto importante in questi giorni implica oneri finanziari e organizzativi in termini di servizi da appianare in qualche modo. Credo comunque che di questa presenza massiccia ne hanno beneficiato la città e tutti gli operatori".