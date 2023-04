Il trattore si ribalta e lo travolge Uomo di sessantatré anni ricoverato in gravi condizioni

Ancora un gravissimo incidente causato dal ribaltamento di un trattore in una zona impervia in località Monteverde, nel comune di Valfabbrica: il conducente, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove i sanitari, visto il quadro clinico dell’uomo, si sono riservati la prognosi. Indagini in corso, sull’accaduto, da parte dei carabinieri della Stazione di Valfabbrica per stabilire le cause dell’incidente; il trattore è stato posto sotto sequestro. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì per cause in corso di accertamento. Sul posto, come riporta il comando dei vigili del fuoco, intorno alle ore 23, sono intervenuti i pompieri di Gaifana che hanno soccorso il conducente che è stato affidato al personale medico e infermieristico del 118; le condizioni dell’uomo sono apparse piuttosto gravi, da qui la decisione del trasporto all’ospedale regionale del capoluogo umbro.

Al pronto soccorso le lesioni e le fratture riportate dall’uomo sono risultate molto critiche tanto da rendere necessaria la riserva di prognosi. I vigili del fuoco di Gaifana hanno anche provveduto alla rimozione del mezzo agricolo che, nel ribaltamento era rimasto incastrato tra degli alberi e la folta vegetazione presenti nell’impervia zona collinare dove si è verificato l’ennesimo incidente che vede coinvolto il guidatore di un trattore. Ai militari della Stazione carabinieri di Valfabbrica l’incarico di effettuare i rilievi di legge e ad acquisire tutti gli elementi per comprendere le ragioni dell’incidente. Carabinieri che hanno provveduto a mettere sotto sequestro il veicolo agricolo.

M.B.