Il Trasimeno sorride: "Un’estate prolungata"

PERUGIA

"Settembre positivo anche al Trasimeno. Il migliore degli ultimi dieci anni". Ne è convinto Michele Benemio, presidente del consorzio Urat, l’unione ristoratori e albergatori del Trasimeno. I numeri ufficiali devono ancora arrivare, ma da una prima ricognizione sembra che anche il comprensorio del Lago stia attraversando una congiuntura molto favorevole. Da Passignano, a Tuoro, a Magione, fino a Castiglione, i borghi che si affacciano sullo specchio d’acqua più grande dell’Umbria hanno fatto dunque il pieno di turisti anche in queste giornate di fine estate.

"Attendiamo i dati definitivi - avverte Benemio - le sensazioni però sono buone". Quanto ai giorni di punta, l’Urat fa notare che il picco di presenze si registra adesso soprattutto ne i fine settimana.

Ma chi sono i turisti tipo di settembre?

"Italiani fino all’apertura delle scuole (molti in arrivo dalle regioni confinanti). Adesso anche gli stranieri. Come sempre lo zoccolo duro è rappresentato dal Nord Europa".

Quali le ragioni di questo boom fuori stagione?

"Il clima favorevole aiuta, il resto lo ha fatto il lavoro certosino degli operatori. In questi ultimi anni il Trasimeno ha investito molto sulla promozione e sugli eventi. Fattori, questi ultimi, che servono a destagionalizzare le presenze e dunque ad attirare flussi anche nei periodi non propriamente di punta. Come noto nel nostro comprensorio è a luglio e ad agosto che si registra la gran parte degli arrivi: quest’anno stiamo vivendo una seconda estate".

S.A.