Il Trasimeno è sceso a -133 sullo zero idrometrico. Cresce l’allarme

CASTIGLIONE DEL LAGO – Nove anni fa, in questi stessi giorni dell’anno, il Trasimeno misurava +25 sopra lo zero idrometrico; tre anni fa -57. Ieri l’asticella segnava un tremendo -133. E’ l’escalation di un lago a cui manca l’acqua e che "al massimo del suo splendore" non supera i sei metri e mezzo di profondità e che quindi soffre tantissimo in termini estetici e di "salute" queste oscillazioni.

Da ieri, inoltre, i venti soffiano forti aumentando anche il fenomeno della evotraspirazione che - gli esperti riferiscono - è in grado di portarsi via anche un centimetro di acqua al giorno. Ad oggi l’autunno e l’inizio dell’inverno non hanno portato pioggia, al massimo una decina di giorni con precipitazioni e le temperature sono state al di sopra della media. Se le cose non miglioreranno si avrà una stagione estiva complicata soprattutto per quanto riguarda la navigazione, compresa quella pubblica di congiungimento con le isole. La preoccupazione di operatori e cittadini è alta, sia per l’ecosistema che per le ricadute economiche e turistiche.