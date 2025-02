Il “Trail dei Molini“ fa il bis e si sdoppia. Seconda edizione e due giorni di eventi

Dopo il successo dell’esordio, un anno fa, il “Trail dei Molini“ torna e addirittura raddoppia. Non solo il bis a livello di edizione, ma anche due giorni di sport e divertimento anziché tutto l’evento concentrato in un’unica giornata. È la grande novità, sotto lo slogan “Non c’è 2 senza te!“, dell’iniziativa dedicata al trail-running e non solo, ideata dell’Asd Atletica Avis Magione e organizzata in collaborazione con l’azienda BigMat Pesciarelli Edilizia, che proprio nel 2025 compie 60 anni di attività, con il supporto di Avis Comunale di Magione e con il patrocinio dell’assemblea legislativa della Regione, del Gal Trasimeno-Orvietano, del Comune di Magione e della Pro Loco Magione insieme alle altre Pro Loco del territorio.

L’iniziativa, in programma oggi e domani dalla mattina a tarda sera, nasce con l’obiettivo di far vivere a tutti un’esperienza unica anche a livello naturalistico ad atleti ed appassionati dell’avventura outdoor e del benessere con proposte agonistiche e non. Le quattro principali gare agonistiche si svolgeranno domani, mentre oggi si comincia alle 9.30 con la “Passeggiata naturalistica Kids“ con tanto di guida escursionistica alle 9.30 (anche domenica alle 9.35 aperta a tutti ma su percorso di 13 Km e dislivello 470 D+); poi alle 15 “Orienteering e Bug Hotel Kids“ con svariate attività ludiche (anche domenica dalle 10).

E sempre ai ragazzi guardano le finalità sociali dell’evento con una raccolta fondi per la scuola primaria magionese per la ristrutturazione dell’aula polifunzionale della scuola stessa. Un aspetto, quest’ultimo, evidenziato dal sindaco di Magione, Massimo Lagetti, per il quale "si tratta di uno dei tanti risultati che il “Trail dei Molini“ consentirà di raggiungere con notevoli consensi tra la cittadinanza e associazioni, volontari ed enti locali che ha fatto attivare".

Sempre oggi (alle 14.30) per gli adulti è previsto il “Bike-Trail in Mountain Bike“ sui sentieri del “Trail dei Molini“ con lunghezza alternativa di 25 o 14 km. Inoltre (ancora dalle 14.30), ci si potrà indirizzare verso il “Tour turistico in bus alla scoperta delle meraviglie del Trasimeno“ presso l’Oasi La Valle e il Museo della Pesca di San Feliciano. Alle 15.30, poi, partenza della “Camminata Metabolica“ (anche domenica dalle 10.15), un’opportunità per approfondire il tema del movimento, della salute e del benessere psicofisico, in una forma innovativa che strizza l’occhio alla tecnologia e tanto altro ancora.