Il traguardo La Bocciofila promossa in A. S. Angelo-Montegrillo festeggia la scalata

La bocciofila Sant’Angelo-Montegrillo è stata promossa in serie A grazie. Così tutto lo staff ha festeggiato la scalata in compagnia del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore Clara Pastorelli, dei rappresentanti del Coni e della federazione italiana bocce. Applausi dunque per l’impresa al capitano Michele Palazzetti, Giuliano Di Nicola (Campione del Mondo), Lorenzo Frillici, Giancarlo Gori, Stefano Maccarelli, Luca Santucci e Valter Vitali, guidati dal tecnico Marco Cesini, ben coadiuvato da Massimo Taccioli. "La bocciofila ha toccato il 71° anniversario confermandosi un grande gruppo - ha rimarcato il presidente - frutto del lavoro di chi negli anni ha creduto in questa attività con passione ed impegno. Solo per citare alcuni tra i soci fondatori figurano Luigi Vitali (primo presidente), Virgilio Verdelli e Alfio Branda, presidenti per molti anni e gli “intramontabili” Cafiero Cecchetti e Attilio Vignaroli".

"Complimenti alla bocciofila – sottolineano Romizi e Pastorelli – per questo straordinario risultato che proietta la nostra città nell’elite di un’ulteriore disciplina sportiva, ossia le bocce. Per la prima volta la Sant’AngeloMonte Grillo approda in serie A ed è un risultato frutto della passione e dell’impegno di chi per anni ha lavorato dietro le quinte per costruire una realtà solida. Ma la massima serie è soprattutto un premio per i tecnici e gli atleti che giornalmente dimostrano il loro talento e l’attaccamento alla maglia". Dal Municipio la conferma "che sull’impianto di Pian di Massiano, dove la bocciofila disputa le gare interne, sono stati programmati interventi di valorizzazione e riqualificazione con fondi regionali nell’ambito del Por-fesr per 800mila euro e con un cofinanziamento da parte del Comune per un ulteriore 18%".