Il tour di Appino approda a San Francesco al Prato

L’Auditorium San Francesco al Prato riapre le porte alla stagione “Sanfra” promossa da Mea Concerti, tra Introspezione e sperimentazione sonora: domani alle 21 arriva “Solo. Una terapia collettiva”, tappa dell’ultimo tour indoor di Appino (nella foto), che lo ha visto calcare i palchi di tutta Italia con le canzoni dei suoi tre album. Un tour, caratterizzato da set acustico e minimale, ma di grande impatto emotivo, che andrà a chiudere a tempo indeterminato l’esperienza solista del frontman dei The Zen Circus. "Come ormai da tradizione – dice l’artista – chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre? Chi lo sa.

Un anno fa usciva l’ultimo lavoro “Humanize” per Woodworm dopo otto anni di distanza dall’ultimo disco solista del musicista toscano, “Grande raccordo animale” e a dieci da “Il Testamento” vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima. L’album rappresenta non solo l’opera più ambiziosa e curata di Andrea Appino ma un progetto artistico a 360 gradi, che si propone di scandagliare il concetto di “essere umani”. Il titolo trae ispirazione da una funzione, presente in diversi software di produzione musicale, che prende impulsi midi quantizzati nel tempo e nella dinamica e li sposta impercettibilmente in modo casuale, simulando un errore costante, così da creare imperfezioni prossime a quelle umane. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.