Il terziario cerca personale e non lo trova. Opportunità dall’apprendistato

Pochi giorni fa l’allarme di Confcommercio: nel 2025, il commercio, la ristorazione e l’industria alberghiera dovranno fare i conti con una carenza di 258.000 lavoratori, configurando una vera e propria emergenza per il Paese. La formazione di figure professionali adeguate e di futuri lavoratori con competenze specifiche è la via per superare il mismatching tra offerta e domanda di lavoro. In questa ottica strumenti come l’apprendistato di primo livello rappresentano una opportunità di grande interesse sia per le imprese che per i giovani. Per questo Confcommercio Umbria, in collaborazione con le proprie agenzie formative Innovazione Terziario e Università dei Sapori, organizza un webinar gratuito, rivolto in particolare alle imprese, dedicato al funzionamento tecnico e alle opportunità di utilizzo dell’apprendistato di Primo Livello, una soluzione che conviene a tutte le parti coinvolte.

Il webinar è in programma il 18, dalle 14.30 alle 16, e la partecipazione è gratuita, previa registrazione (tramite sito www.confcommercio.umbria.it). Tra gli argomenti trattati: formazione professionalizzante, l’esperienza del Polo Formativo Confcommercio; l’apprendistato nel contesto del commercio e turismo.