Il Ternano tra i territori più colpiti dall’ennesima ondata di calore

TERNI – Il sito specializzato IlMeteo.it inserisce Terni tra le città più colpite dalla nuova ondata di calore. Fino a sabato previste temperature oltre i 38 gradi, per cinque giorni consecutivi, con il tasso di umidità in crescita e notti tropicali, ovvero con valori sempre sopra i 22-23 gradi. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito, sottolineando che "l’aria caldissima proveniente dal deserto del Sahara sta invadendo una gran fetta del Vecchio Continente facendo schizzare le temperature sopra la media del periodo anche di 10-12 gradi, come in Francia e Germania". In Italia saranno le regioni centro-settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana di Nerone. Fino a sabato i valori massimi diurni raggiungeranno i 37-39 gradi in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte; tra le città segnalate per l’emergenza calore, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano e appunto Terni.