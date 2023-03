Il teatro si svela La sfida di “Overview“

Quattro giorni, sette compagnie, undici spettacoli e un incontro pubblico per fare il punto sul sistema di produzione e distribuzione. Sono i numeri che svelano le ambizioni e potenzialità della seconda edizione di “Overview - esperimenti organizzativi di un progetto artistico”, rassegna in scena da giovedì 16 a domenica 19 tra Foligno e Cannara, dedicata al teatro, al confronto, alla scoperta, alla visione, all’arte..

E’ un innovativo e accattivante progetto di sperimentazione artistica proposto da Aida, cioè l’Associazione Interdisciplinare Delle Arti, che vede la partecipazione di cinque compagnie, Qui e Ora Residenza Teatrale, Alessandro Sesti (è la compagnia umbra guidata da Sesti, attore e drammaturgo folignate, presidente dell’associazione culturale Strabismi) Créature Ingrate (foto sopra), La Confraternita del Chianti e Tiziana Francesca Vaccaro. Le cinque compagnie hanno infatti siglato un accordo triennale come impresa di produzione teatrale un anno fa, mosse dal desiderio di condividere competenze e repertori ed elaborare, in sinergia, pratiche e strategie di produzione e promozione. I risultati si potranno apprezzare con il cartellone di “Overview 2023“ che proporrà a esperti, appassionati e curiosi del mondo della recitazione un ricco palinsesto di incontri, con l’alternanza di spettacoli da palcoscenico e di rappresentazioni in location non convenzionali, monologhi ed esibizioni corali. Gli spettacoli delle cinque compagnie andranno in scena dal pomeriggio alla sera giovedì allo Spazio Zut di Foligno, venerdì e sabato all’Auditorium San Sebastiano di Cannara, dove domenica saranno ospiti alle 17 la giovane e talentuosa artista umbra Maria Anna Stella con il nuovo spettacolo “Vecchi si nasce e io modestamente“ e alle 21 Argot produzioni con “Tonno e carciofini“ (foto sotto). Fiore all’occhiello della rassegna, sabato alle 14.30 al Museo Città di Cannara, sarà lo spazio di dibattito e di riflessione sullo stato di salute del ‘sistema teatro’ e le sue prospettive di sviluppo alla luce del quadro storico, politico ed economico attuale, con riferimento agli effetti del Pnrr.

"Questo progetto vuole creare una vetrina, essere l’expo delle produzioni di Aida – racconta Alessandro Sesti – e ha una grande importanza culturale e e territoriale: in questi giorni Foligno e Cannara saranno invase da operatori, colleghi e pubblico da tutto il Centro Italia".

Sofia Coletti