Il teatro si rivela Le meraviglie di Spoleto

Da Goldoni e Stephen King a Pirandello, passando attraverso giovani autori e registi, per le interpretazioni di grandi attori come Ascanio Celestini, Drusilla Foer, Ottavia Piccolo, Angela Finocchiaro e Milena Vukotic. Sono nove gli spettacoli della stagione di prosa 2023- 24 organizzata come sempre dal Teatro Stabile dell’Umbria e dal Comune di Spoleto. Il programma è stato presentato ieri pomeriggio a Spoleto, alla presenza del direttore del Tsu Nino Marino e del sindaco Andrea Sisti. Tutti gli spettacoli si terranno al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e come negli altri anni il cartellone prevede anche uno spettacolo di danza.

"Si apre domenica 15 ottobre alle 17 – ha spiegato il direttore Tsu – con la prima mondiale della nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria “La locandiera“ di Goldoni, con una formazione che ha portato fortuna al pluripremiato spettacolo Chi ha paura di Virginia Woolf?. Ancora in scena Sonia Bergamasco e Ludovico Fededegni (foto sopra) accompagnati da un ricco cast d’attori. Spoleto torna ad essere il primo palcoscenico per uno spettacolo che sarà poi applaudito nei più prestigiosi teatri italiani". Venerdì 10 novembre torna Ascanio Celestini che presenta in anteprima il suo nuovo spettacolo “L’asino e il bue“. Giovedì 30 novembre è la volta di “Misery“ di William Goldman, dal romanzo best seller di Stephen King e diretto da Filippo Dini, con Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino e Carlo Orlando. Giovedì 28 novembre, va in scena “Cetra... una volta“, concerto-spettacolo per un tributo al celebre Quartetto Cetra. Venerdì 12 gennaio parentesi danza con Roberto Castello e il suo “Inferno“. Giovedì 25 Angela Finocchiaro e Bruno Stori, diretti da Carlo Sciaccaluga, sono i protagonisti de “Il calamaro gigante“, dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi.

Omaggio a Pirandello con “Così è (se vi pare)“ martedì 6 febbraio con la regia di Geppy Gleijeses e l’interpretazione di Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato e la collaborazione dei più importanti videoartist del mondo Michelangelo Bastiani. “Cosa nostra spiegata ai bambini“ va in scena lunedì 4 marzo, con Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo (fotosotto). Gran finale con Drusilla Foer e il suo nuovo spettacolo “Venere Nemica“ ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche. "La nuova stagione – commenta il sindaco Sisti – offre una chiave di lettura fortemente attuale per le caratteristiche della nostra terra: il connubio tra la cultura e la natura". Gli abbonati nella stagione 2022 - 23 possono godere della prelazione fino al primo ottobre. Vendita dei nuovi abbonamenti 7 e 8 ottobre.

Daniele Minni