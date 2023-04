Il taglio delle liste di attesa "Solo fuffa: Piano sballato"

"Un Piano inadeguato e pieno di incongruenze che non appare all’altezza della situazione e della necessità di intervenire in un settore di estrema rilevanza per tutti i cittadini umbri. Migliaia di prestazioni sanitarie e di cittadini attendevano un segnale di discontinuità e il superamento dell’inerzia dimostrata fino ad oggi. Aspettative che la presidente Tesei e l’assessore Coletto hanno nuovamente deluso". A dirlo i consiglieri di minoranza Fabio Paparelli, Simona Meloni e Michele Bettarelli (PD), Thomas De Luca (M5S), Vincenzo Bianconi e Donatella Porzi (Gruppo Misto), in merito al Piano approvato in Giunta per la riduzione delle liste di attesa.

Per gli esponenti dell’opposizione, il provvedimento dell’Esecutivo regionale è solo "un Piano fuffa", con zero assunzioni, che prevede una sola apertura feriale serale contro le sette aperture previste dal piano del 2019, mai attuato dall’attuale Giunta.

"Mancano interventi sull’intramenia e sul modello organizzazione, non c’è alcuna integrazione tra aziende, non sono previste tempistiche precise per l’erogazione delle prestazioni – sostengono –. Non viene riformato il sistema del Cup regionale, che ha dimostrato di non funzionare e non tiene in considerazione in modo concreto il principio di prossimità nella erogazione delle prestazioni ad anziani e fragili. Il piano è poi carente dal punto di vista degli investimenti sui macchinari e sulle tecnologie e sulle indicazioni relative all’appropriatezza delle prescrizioni. Si torna inoltre indietro sulle prese in carico dei pazienti cronici che necessitano di controlli e diagnosi periodiche. L’unico provvedimento, peraltro controverso e da verificare rispetto ai tetti imposti dalla legge Monti, sono i fondi aggiuntivi per i centri privati convenzionati, che evidenzia il fallimento della sanità pubblica".

"Deve essere inoltre evidenziato – aggiungono – che il privato convenzionato è passato negli ultimi tempi dall’erogare il 70% di prestazioni convenzionate al 20% , con l’80% a pagamento e questo dimostra la crescente sfiducia degli umbri nel sistema sanitario pubblico: chi se lo può permettere si allontana e chi non ha disponibilità economiche rinuncia direttamente a curarsi".

"Non essendo in grado neppure di attuare degli interventi già previsti – concludono i consiglieri della minoranza – Tesei e Coletto hanno preferito alzare una cortina di fumo per mascherare il fallimento delle scelte di politica sanitaria ed il progressivo degrado di una sanità pubblica che, una volta di più, dimostrano di non conoscere e di non avere a cuore".