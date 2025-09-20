Il sottopasso fa discutere ’Scontro’ Melasecche-Pecci

BASTIA UMBRA – Per il sottopasso di via Firenze è botta e risposta fra Enrico Melasecche, consigliere regionale di opposizione e il sindaco Enrico Pecci. Melasecche, già assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, ricorda quanto da lui fatto in passato per l’opera (a cominciare dal tavolo tecnico del 2023) e lamenta ‘vuoti di memoria’ da parte dell’amministrazione bastiola attuale. "Mi fa piacere - dice Melasecche - e gioisco per gli abitanti di Bastia, ma anche per gli amministratori di allora che mi chiesero aiuto e ai quali ho cercato di dare un contributo concreto, mettendo in campo esperienza, pragmatismo e rapporti nazionali che avevo, e ho tuttora, con i Ministeri e con le varie società che rappresentano il braccio operativo del Governo, facendo ripartire una partita incagliata da anni. Apprezzo il finanziamento di un milione di euro per contribuire a concludere un’opera che vale molto e che, senza l’impegno dei predecessori in Comune e in Regione, si troverebbe ancor oggi arenata nelle sabbie mobili che noi trovammo al momento del nostro insediamento". Di altro avviso Pecci: "Al nostro insediamento non abbiamo trovato né carte, né delibere, né accordi formali con i soggetti interessati. Questo è un punto che va rimarcato con chiarezza. Nessun atto concreto era stato posto a base del progetto. Il lavoro che in questi mesi abbiamo condotto è stato complesso e silenzioso: abbiamo incontrato i tecnici, discusso con i referenti regionali, chiesto e ottenuto che la Regione si impegnasse a modificare i piani per rendere realizzabile l’opera. Solo grazie a questa azione paziente e determinata si è potuto rimettere in moto un iter rimasto fermo troppo a lungo".